‘Loira misteriosa’ persegue e esfaqueia taxista em SP: ‘fiquei com raiva de não poder pegar ela’

Na noite do último sábado, 23, um taxista de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi perseguido e esfaqueado perto do pescoço e nas costas por uma passageira.

Durante uma corrida até o Hospital Municipal, a agressora, identificada pela vítima como uma mulher branca e loira, anunciou um assalto, que virou tentativa de latrocínio quando o motorista desceu do carro para fugir.

A criminosa escapou do local sem levar nenhum pertence.

O motorista Gilberto de Moraes, de 66 anos, diz ter começado a distrair a mulher com o objetivo de fugir.

Após aplicar os golpes, a loira fugiu da cena do crime. Ferido, o motorista contou com a ajuda de algumas pessoas que passavam pelo local e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levaram ao Hospital Municipal onde foi atendido, cuidado e liberado.

De acordo com Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado no 1º DP do município como lesão corporal e roubo tentado.