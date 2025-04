Lobo-guará é resgatado após invadir restaurante, atacar funcionárias e matar galinhas em MT

Um lobo-guará foi resgatado na manhã desta segunda-feira (14/4) após invadir um restaurante localizado na BR-364, em Jaciara (MT), a cerca de 148 km de Cuiabá. O animal atacou funcionárias e matou galinhas que estavam no local, causando pânico entre os trabalhadores do estabelecimento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o lobo foi encontrado preso na área de proteção da rede de gás do restaurante. Informações preliminares apontam que, ainda durante a madrugada, o animal tentou atacar uma das funcionárias e abateu algumas aves mantidas no local.

Durante o resgate, o lobo-guará apresentava comportamento agressivo, possivelmente por estar encurralado. Mesmo após a captura, ele permanecia agitado e com sinais de estresse. A contenção foi realizada com cuidado para preservar a segurança tanto da equipe quanto do animal.

O animal não apresentava ferimentos e estava em boas condições de saúde. Após ser resgatado, ele foi levado para uma reserva ambiental, onde foi reintegrado ao habitat natural.