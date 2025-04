Supermercados atingem R$ 1,067 trilhão de faturamento em 2024

O faturamento do setor de supermercados foi de R$ 1,067 trilhão em 2024, equivalente a 9,12% do PIB (Produto Interno Bruto), segundo dados do ranking da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) de 2025 divulgados nesta segunda-feira (14).

Ainda segundo a associação, os supermercados geraram mais de 9 milhões de postos diretos e indiretos de emprego no país.

O número de lojas no país cresceu 2,3% no período, passando de 414,6 mil para 424,1 mil unidades, que recebem diariamente cerca de 30 milhões de consumidores.

“Os resultados deste ano reforçam nossa importância estratégica, destacando a força e a capacidade de crescimento contínuo de um setor vital para a economia e para a população brasileira”, disse João Galassi, presidente da Abras.

Entre as 30 maiores redes supermercadistas do Brasil, o Grupo Carrefour Brasil manteve a liderança pelo nono ano consecutivo, com faturamento de R$ 120,5 bilhões em 2024.

Em segundo lugar, aparece o Assaí Atacadista, com R$ 80,5 bilhões, seguido pelo Grupo Mateus, com R$ 36,3 bilhões.