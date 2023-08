Líder religioso é preso suspeito de abusar de mulheres em ‘cura espiritual’

Os tratamentos eram realizados em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, mas o suspeito pode ter feito vítimas também em outras cidades

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um líder religioso de 63 anos foi preso por suspeita de abusar sexualmente de três mulheres durante tratamentos espirituais em Mato Grosso.

Uma vítima denunciou ter sido abusada quando estava desacordada, após tomar um chá. O primeiro caso teria acontecido em 2020, quando as investigações começaram.

Depois, em junho e julho deste ano, mais duas vítimas procuraram a polícia para denunciá-lo. Nestes casos, as mulheres foram abusadas com uma justificativa de “renovação das energias”, segundo a polícia.

O homem, que não teve o nome divuglado, foi preso nesta quarta-feira (2) no centro religioso em que atuava. Os tratamentos eram realizados em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, mas o suspeito pode ter feito vítimas também em outras cidades.

O suspeito usava de manipulação psicológica para abusar das vítimas, alegando a necessidade de alguns rituais para “cura espiritual”, segundo mostraram as investigações.

Segundo a polícia, outras pessoas já procuraram a corporação para realizar denúncias. Não há, porém, a informação do total de vítimas até o momento. O mandado de prisão preventiva foi decretado pela Justiça a partir de uma investigação da Polícia Civil de crimes de estupro, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e importunação sexual.

“Com atuação do suspeito vindo à tona é possível que novas vítimas ganhem força para denunciar os abusos sofridos, uma vez que as investigações apontam que os casos não tenham ocorrido apenas em Lucas do Rio Verde, mas com vítimas de outras cidades do estado também”, disse a delegada Ana Caroline Lacerda.