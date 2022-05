Ladrão leva joias preciosas de loja no Park Shopping

O prejuízo ainda não foi calculado. O criminoso ficou por mais de uma hora esvaziando os cofres da loja

Pelo teto um criminoso invadiu uma joalheria e causou um grande prejuízo ao roubar joias preciosas. O roubo ocorreu na madrugada do último domingo (29), em uma joalheria localizada no Park Shopping. Imagens da câmera de segurança da loja registraram o momento em que o criminoso entra no estabelecimento e leva as joias.

A loja fica no 2º piso do shopping e de acordo com as imagens, o criminoso teria tido acesso a joalheria pelo teto. Uma funcionária da joalheria que preferiu não se identificar, contou ao Jornal de Brasília que o homem entrou através de um mezanino onde tem muitos fios. Na manhã seguinte ao ocorrido quando as funcionárias abriram a loja se depararam com o gesso que cobre o teto da loja todo quebrado. “Ele levou muitos anéis de pedras preciosas, alianças, muita coisa mesmo.” conta acrescentou a funcionária.

Conforme informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após o registro da ocorrência as equipes de polícia foram até o local e verificaram, através das imagens registradas pelas câmeras de segurança, que as funcionárias encerraram o trabalho e saíram do estabelecimento no sábado (28) por volta das 22h07.

Também foi possível identificar através das imagens que cerca de 27 minutos após a saída das funcionárias, uma luz aparece vindo do forro do teto do estoque da loja. Em seguida, às 22h36min, há um clarão na câmera e às 22h39min o celular do criminoso aparece em frente à câmera com a lanterna ligada. Às 03h07min ele desce a escada do estoque da loja, vindo do teto. A PCDF informou ainda que o suspeito permaneceu nos fundos da loja até as 04h04min, sendo que nesse intervalo, ele subiu e desceu a escada, duas ou três vezes.

O suspeito ainda não foi identificado pela PCDF. Através das imagens é possível ver apenas um homem trajando balaclava preta no rosto, luvas e camisa social clara, ainda não se sabe se ele agiu sozinho. As investigações seguem a cargo da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri).

Procurado pelo Jornal de Brasília, o Park Shopping não se pronunciou sobre o caso.