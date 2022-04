Ladrão espanca idosa, rouba carro e morre

Segundo Shirlene Hernandez, ela havia parado em um posto de combustível para comprar um refrigerante, quando o homem a abordou

Uma idosa, de 72 anos, foi agredida no último dia 12 por um ladrão que roubou o carro dela, no Texas, nos Estados Unidos.

Segundo Shirlene Hernandez, ela havia parado em um posto de combustível para comprar um refrigerante, quando o homem a abordou.

Mesmo após já ter pego as chaves do carro, o homem agrediu a idosa com vários socos. Três outros homens que estavam no local, de acordo com jornais norte-americanos, tentaram impedir a ação, mas ele conseguiu entrar no carro e fugir.

Mais tarde, no mesmo dia, o carro foi encontrado destruído e o homem morto próximo ao local do crime. “Muitas pessoas diriam que tudo que vai, volta, carma. Eu não pensei nisso; a única coisa que fiquei foi realmente triste porque ele havia morrido”, disse a idosa. “Agora é verdade, ele me machucou, mas o Senhor achou por bem tirá-lo de sua miséria”, finalizou Shirlene à News4 San Antonio.