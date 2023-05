Ladrão engole aliança após assaltar casal de turistas em SP

Mesmo após entregarem seus pertences, os turistas de Cuiabá (MT) foram ameaçados de serem baleados caso chamassem a polícia

Dois ladrões foram presos após roubarem celulares e as alianças de um casal de turistas na orla da praia de Santos, no litoral de São Paulo. A Guarda Civil Municipal (GCM) informou nesta terça-feira (2) que, durante a fuga, um dos criminosos engoliu as joias, mas elas foram detectadas em uma radiografia.

As vítimas estavam sentadas em um banco da praia, próximo ao canal 5, quando os ladrões chegaram de bicicleta, armados e anunciando o assalto no final da tarde de segunda-feira (1).

Após os criminosos fugirem, o casal abordou os GCMs que estavam em bicicletas. Os guardas informaram o ocorrido ao Centro de Controle Operacional (CCO) de Santos, que conta com a presença da Polícia Militar.

As equipes do CCO começaram a rastrear os bandidos com o auxílio das câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade. Profissionais em viaturas e motocicletas da GCM e PM foram mobilizados imediatamente para ajudar na ocorrência.