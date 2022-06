Laboratório de drogas em Santa Maria é desarticulado pela PMDF

Na madrugada desta terça-feira, 14, os policiais militares do GTOP 46 prenderam uma mulher com arma e drogas em Santa Maria

Os policiais foram ao local após receberem uma denúncia da comunidade de que um homem estava agredindo uma mulher.

A equipe da PMDF deslocou até o local e ouviu uma mulher discutindo com alguém. Quando ela recebeu os policiais informou que estava discutindo por vídeo chamada com sua namorada.

Para constatar se ela estava falando a verdade ou se estaria sendo coagida por alguém, a equipe solicitou autorização para entrar na residência, o que foi atendido de imediato pela moradora que prendeu o cachorro e abriu o portão.

Ao entrar os policiais questionaram sobre resquícios de um pó branco no balcão da sala, sendo informados que por ela que era usuária de drogas.

Porém, os policiais localizaram em um quarto no fundo do imóvel, 16 porções de cocaína embalada em plástico transparente com aproximadamente 1300 g; três porções de crack de 500 g; quatro balanças de precisão; um revólver calibre 38 com numeração raspada e 14 munições do mesmo calibre; um carregador de pistola 380 com duas munições intactas; uma faca com resquícios de drogas; um liquidificador industrial com resquícios de cocaína; uma máquina utilizada para mistura dos produtos; R$ 30,00 em espécie; 2 rolos de papel filme.

A mulher e os objetos foram levados para a 20 DP.