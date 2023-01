Justiça penhora carros do apóstolo Valdemiro

A decisão foi tomada pela juíza Fabíola Brito do Amaral em um processo aberto por um credor que cobra da Mundial uma dívida de cerca de R$ 718 mil

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de três automóveis do apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus.

A decisão foi tomada pela juíza Fabíola Brito do Amaral em um processo aberto por um credor que cobra da Mundial uma dívida de cerca de R$ 718 mil em aluguéis de um imóvel na cidade de Amparo, no interior paulista, entre os anos de 2017 e 2018. O valor inclui correção monetária e juros.

O mandado de penhora e avaliação dos automóveis foi expedido no dia 10 de janeiro e atendeu solicitação da empresa Rio Negro Empreendimentos Imobiliários, que alugou o imóvel de 7.816 metros quadrados para a igreja.

No local funcionava um templo da Mundial. A juíza Fabíola Brito do Amaral autorizou que o oficial encarregado de fazer a penhora utilize força policial no caso de haver alguma dificuldade para o cumprimento da medida.

Os carros penhorados são um Troller (2009), um Rover (2011) e um Rover Discovery (2017). Houve também determinação para o bloqueio de uma aplicação bancária em renda fixa de Valdemiro no Bradesco.

Na defesa apresentada à Justiça, o apóstolo afirmou que não deveria ser o alvo da cobrança, “pois não faz parte do estatuto social da Igreja Mundial do Poder de Deus”. Disse também que não assinou o contrato de locação com a empresa como fiador.

Ao incluir Valdemiro no processo de execução da dívida, o juiz Armando da Silva Júnior disse considerar que tudo leva a crer que a igreja “oculta seu patrimônio na pessoa do réu [o apóstolo]” com o objetivo de dificultar as ações de cobrança.

O apóstolo afirmou no processo que não há confusão entre o seu patrimônio e o da igreja. Declarou que o pedido foi instaurado “com base em suposições construídas pela mídia”. Não cabe mais recurso em relação à dívida e em relação à inclusão do apóstolo na ação de cobrança.

Valdemiro pode questionar apenas a penhora dos veículos e o bloqueio da conta, bem como o cálculo da atualização da dívida. Fundada em Sorocaba em 1998 por Valdemiro, um dissidente da Igreja Universal, a Mundial passa por uma grava crise financeira, que foi agravada pela pandemia do coronavírus.

A Igreja Mundial, que afirma em seu site ter 6.000 templos, disse à Justiça ser uma instituição religiosa sem fins lucrativos, “que se mantém apenas com a ajuda dos fiéis mediante contribuições voluntárias e esporádicas”.