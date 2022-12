Justiça decreta prisão preventiva de homem que estuprou e matou menina de 10 anos

A criança estava sozinha na residência com outros dois irmãos menores de idade

A Justiça decretou a prisão preventiva de Maycon Araújo Pereira, de 31 anos, que confessou ter matado e estuprado Isadora Araújo Martins, de 10 anos, em Campo Grande.

A mãe da menina, Inezita Ramos de Oliveira Araújo, de 39 anos, foi presa por abandono de incapaz e também teve a prisão preventiva decretada.

Isadora foi assassinada na véspera de completar 11 anos, na noite de domingo (11). O sepultamento aconteceu nesta terça-feira (13), sob comoção e revolta de familiares, professores e amigos .

O crime



De acordo com a Polícia Civil, Isadora Araújo Martins estava sozinha em casa com os dois irmãos menores de idade quando o suspeito, Maycon Araújo Pereira, de 31 anos, chegou. Um vizinho da família contou à polícia que ouviu o homem chamando por Inezita.

Em depoimento à polícia, Maycon disse que foi até a residência para realizar um programa sexual com Inezita. De acordo com as investigações policiais, o homem entrou pelos fundos do imóvel e abordou Isadora na cozinha.

A criança foi encontrada pela mãe caída na cozinha, com ferimentos no rosto e inconsciente. As outras duas crianças estavam em um quarto da residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e os socorristas tentaram reanimar a Isadora durante uma hora, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a polícia, a mãe das crianças estava visivelmente sob o efeito de álcool e foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. As outras crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A causa da morte ainda não foi confirmada, mas a perícia apontou que a criança foi vítima de estupro, segundo a Polícia Civil.