Justiça decreta prisão de homem que arremessou carrinho de supermercado em mulher

A Polícia Civil do Goiás (PCGO) prendeu, nesta sexta-feira (14), um homem acusado de arremessar um carrinho de supermercado na cabeça de uma mulher em Santo Antônio do Descoberto (GO).

A Vara Criminal da região aceitou a denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO) contra o comerciante Rogério Santos da Silva, de 37 anos.

Segundo a vítima, ela estava na fila do supermercado quando Rogério, que estava na frente da mulher, caminhou até ela com o carrinho e a atingiu. O caso ocorreu no dia 22 de fevereiro.

O agressor chegou a ser preso no dia, mas prestou depoimento e foi liberado. De acordo com a denúncia, o acusado assumiu o risco de causar a morte da vítima, já que “o carrinho de compras por ele utilizado como instrumento do crime pesava nada menos do que 24 quilos (kg), e tinha resistência suficiente para sustentar 300 kg de carga, conforme atestou o laudo de perícia criminal”.

Além desse caso, Rogério já é investigado por tentativa de feminicídio em 2017.