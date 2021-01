Justiça concede liberdade provisória para suspeito de estupro no Amapá

PUBLICIDADE

A Justiça da cidade de Santana, interior do estado do Amapá, determinou que o bombeiro Josué Rodrigues Lima tivesse a liberdade provisória expedida. O militar é suspeito de ter estuprado a sobrinha de 12 anos, no último dia 24. A decisão foi proferida pelo juiz plantonista Antônio Menezes.

De acordo com o exame realizado, a perícia constatou que houve a prática de sexo anal. Josué Rodrigues permaneceu em silêncio durante a audiência de custódia, no último dia 26, e não negou as acusações.

O delegado Felipe Rodrigues, da 1ª DP de Santana, informou que a mãe da criança havia deixado a menina na casa de uma prima, que é casada com o suspeito após a ceia de Natal. Além disso, relatou que a esposa de Josué Rodrigues teria presenciado a cena de estupro e tentado persuadir a vítima para que ela não contasse sobre o caso

O crime foi descoberto após a mãe da vítima visualizar mensagens do casal no celular da menina e questioná-la sobr o que teria ocorrido. A criança confirmou que tinha sido estuprada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) deteve Josué Rodrigues Lima até a realização da audiência de custódia.

O juiz Antônio Menezes decidiu conceder a liberdade devido o militar não ter histórico de acusações semelhantes, possuir endereço fixo e ocupação lícita, epor não ter provas que o suspeito estivesse tentando interferir nas investigações. O magistrado também alegou que os indícios de autoria, até o momento, estão baseados em “declarações testemunhais”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Josué Lima deve manter uma distância de pelo menos 100 metros da vítima.

Além disso, um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar os fatos.