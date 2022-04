Jovens fazem selfie após acidente no RS e imagem viraliza

Na imagem, os jovens aparecem sorrindo, com leve sangramento, e ao fundo, está o Corsa branco 2001 que capotou

Os jovens Nickolas Tonet, 19, e seu amigo Lucas Gelain, 20, viralizaram nas redes sociais nesta semana. Os amigos publicaram uma selfie tirada pouco após sofrerem um acidente de carro, na ERS-122 (Rodovia Sinval Guazzelli), no final de janeiro.

Na imagem, os jovens aparecem sorrindo, com leve sangramento, e ao fundo, está o Corsa branco 2001 que capotou. Em entrevista ao Uol, Nickolas explicou que os dois estavam voltando de uma festa na madrugada, quando ele cochilou ao volante e perdeu o controle do carro.

Ao saírem do veículo e confirmarem que não estavam com nenhuma lesão grave, os jovens decidiram tirar a selfie inusitada. Segundo o estudante, ele não bebeu nada com álcool na festa, mas estava com bastante sono.

“Achei que conseguiria aguentar. Quando já estávamos quase chegando na minha casa, em Flores da Cunha, eu peguei no sono e comecei a seguir pra fora da pista, meu amigo me acordou, mas aí já não deu pra segurar o carro. Ele bateu contra o barranco e ‘saltou’, capotando três vezes”, explicou.

A dupla foi caminhando até a casa de um amigo, que levou os feridos para o hospital. Ambos sofreram diversos ferimentos leves pelo corpo. Nickolas levou três pontos na cabeça, perto da testa.

Essa aqui tá mais visível pic.twitter.com/VWtsdV0hRG CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 4, 2022

“Demos sorte de só nos machucarmos um pouco. Mas a gente não ficou desesperado em momento algum, estávamos bem cientes do que havia acontecido, mas ficamos bem calmos”, contou Lucas ao Uol.

“Depois dessa, aprendi que se eu estiver cansado, vou dormir no carro ou na casa de um amigo antes de pegar a estrada novamente. E, na hora de ir e voltar de uma festa, vou preferir a carona. A gente só tem uma vida né, não dá pra jogar ela fora por causa de uma besteira”, disse Nickolas, que teve que vender uma moto para ajudar o pai a comprar outro carro.