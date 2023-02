Jovem viraliza ao nadar com polvo grudado nas costas

O vídeo já tinha sido visto mais de 2,1 milhões de vezes em uma rede social

Luca Toso, de 23 anos, viralizou ao aparecer nadnado com um polvo grudado nas costas, ele contou que o caso inusitado ocorreu em Penha, no Litoral Norte catarinense.

Até a noite de segunda-feira (13), o vídeo já tinha sido visto mais de 2,1 milhões de vezes em uma rede social.

Como ocorreu o encontro com o polvo?



Luca e um amigo fazem vídeos sobre mar e aventuras. Eles estavam em Penha há cerca de três semanas para pescar.

Para isso, foram com uma lancha para o mar. Mas acabaram pescando o polvo por engano.

“Como a gente estava produzindo conteúdo, a gente decidiu colocá-lo [polvo] nas costas, para quando a gente entrasse na água, ele fosse embora. Mas ele não foi embora. Mergulhei, nadei e ele se manteve”, disse.



Ele contou que as ventosas do animal causam uma sensação “agoniante”, mas que aprovou a experiência. “Foi tranquilo. É uma experiência nova, nunca tive contato com polvo”, relatou. Em uma rede social, ele escreveu que nadar com o animal foi “um dos melhores dias da minha vida”.

O molusco ficou cerca de cinco minutos com Luca e o amigo. Depois, eles soltaram o animal. A dupla de amigos mora em Balneário Camboriú, também Litoral Norte catarinense.

O polvo



O animal é da espécie Octopus americanus, informou o oceanógrafo e biólogo da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) José Angel Alvarez Perez.

“Em geral são totalmente inofensivos. São muito curiosos e não é incomum estabelecerem contato com humanos”, resumiu o biólogo.



“Quem os observa em tanques logo se dá conta que respondem muito aos estímulos humanos e têm comportamentos bem surpreendentes”, completou.