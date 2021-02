Jovem viaja quase 80 km por dia para vender balas e pagar faculdade de agronomia

PUBLICIDADE

Walisson dos Santos Ferreira, de 24 anos, viaja quase 80 km (ida e volta) diariamente para vender balinhas no semáforo e conseguir pagar o curso de agronomia em uma faculdade particular. As informações são do Portal G1.

O jovem mora Terezópolis de Goiás e vai até Goiânia-GO todos os dias, para trabalhar vendendo balas em um semáforo. A rotina se repete de segunda-feira a sábado, das 6h às 19h, faça sol ou chuva. Walisson se esforça para pagar o curso de agronomia em uma faculdade particular enquanto sustenta a família.

O jovem anexa mensagens aos pacotes de balas, que são comercializados por apenas R$ 2, em um semáforo na Rua 1.122 no Setor Marista, esquina com a Avenida 85.

“Vendo essas balas por apenas R$ 2 com objetivo de pagar minha faculdade de agronomia. Futuro engenheiro agrônomo”, diz o bilhete.

Walisson é casado e tem três filhas pequenas com a esposa, Ariadna Cavalcanti, de 25 anos. O jovem trabalhava como empacotador em uma fábrica de fraldas, mas foi demitido há cerca de sete meses. Devido a isso, ele sustenta a família com a venda de balinhas.

O empreendimento começou com a venda de um celular. Com o dinheiro, ele comprou os primeiros doces. Desde então, Walisson ainda não conseguiu comprar um novo aparelho, já que todo o valor que consegue com as vendas ele usa para pagar as contas de casa e a mensalidade do curso, que custa R$ 750 e começa neste mês.

Walisson conta que consegue entre R$ 3,5 mil e R$ 4 mil por mês com a venda das balinhas. Segundo ele, o sacrifício é grande, mas vale a pena para fazer a faculdade e se formar como engenheiro agrônomo.