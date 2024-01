Jovem tem 81% do corpo queimado após explosão de gás de cozinha em SP

Atualmente, ele encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enfrentando intensas dores no corpo

Um indivíduo de 25 anos encontra-se em estado grave após um incidente provocado por uma explosão resultante de um vazamento de gás de cozinha de um botijão em São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo relatos da esposa de Vichtor Esteves, o jovem sofreu queimaduras em aproximadamente 81% do corpo devido ao acidente.

O episódio ocorreu na residência do casal, situada no bairro Parque São Vicente. Milena dos Santos, uma designer de sobrancelhas de 25 anos, narrou que ela, Vichtor e a filha de 4 anos estavam na piscina do quintal quando perceberam um forte odor de gás ao entrar na casa. Ao verificar o botijão, constataram que a mangueira estava solta.

Enquanto Milena foi dar banho na filha, Vichtor tentou resolver o problema no botijão. Nesse momento, ocorreu uma explosão, acompanhada pelos gritos do marido. A porta de entrada da casa foi danificada pelo fogo, mas Vichtor conseguiu sair e buscar ajuda.

Milena e a filha buscaram refúgio no quarto, onde a designer fechou a porta, que, infelizmente, era de alumínio e sofreu danos pelo calor, prendendo-as no cômodo por alguns minutos. Com o auxílio da mãe de Vichtor e de três transeuntes que ouviram a explosão, conseguiram escapar. Os homens entraram na casa e quebraram o vidro da janela com socos.

Vichtor foi inicialmente levado por um parente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Noroeste de Santos (SP) e, dada a gravidade de seu estado, foi transferido para a Santa Casa de Santos.