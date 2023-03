Jovem que não sabia que estava grávida dá à luz pela 5ª vez

Uma mulher de 22 anos foi surpreendida nessa terça-feira (28) ao dá à luz pela quinta vez, pois não sabia que estava grávida. O bebê nasceu no banheiro de casa, em Sorriso, no norte do estado.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 12h45min para atender uma ocorrência de emergência de parto. Ao chegar no local, no entanto, a criança já havia nascido.

De acordo com a jovem ela seguia a vida normalmente e que não sentiu os sinais da gestação.

A corporação informou que a mulher é mãe solteira e tem outros quatro filhos, vive em uma kitnet e conta com ajuda dos vizinhos para até mesmo vestir as crianças, que tem em média 5 a 7 anos.

O corte do cordão umbilical foi feito pela própria equipe de resgate, que, em seguida, encaminhou a mãe e o recém-nascido ao Hospital Regional na cidade para avaliação médica. Os dois passam bem.