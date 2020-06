Jovem que iniciou incêndio em casa com isqueiro morre

PUBLICIDADE 

Na madrugada desta segunda-feira (1), um menino que teve o corpo 90% queimado durante um incêndio no apartamento da família morreu, em Campo Grande. O incêndio aconteceu na manhã do último domingo (31) e o jovem havia sido encaminhado para a Santa Casa, onde teve uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com os bombeiros o menino e seus irmãos brincavam com um isqueiro em um dos quartos quando colocaram incêndio no prédio. O fogo começou em um colchão e se espalhou pelo apartamento.

O quarto em que as crianças estavam foi o mais atingido pela incêndio já que havia material reciclável no cômodo.

Quando o incêndio ocorreu os pais e os sete filhos do casal estavam no apartamento.

Os vizinho ajudaram a conter as chamas com extintores do prédio.

O menino foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu. A suspeita é de que, para se proteger das chamas, ele tenha se escondido debaixo da cama.

Por conta do caso, o imóvel ficou com rachaduras e soltou o reboco. Por isso o Corpo de Bombeiros interditou o local.

O condomínio de apartamentos foi multado pelo Corpo de Bombeiros por não ter apresentado certificado de vistoria.