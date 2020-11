Jovem que fez vaquinha para pagar tratamento de doença tem dinheiro furtado

PUBLICIDADE

Diagnosticada com estenose de JUP, doença que prejudica o fluxo normal da urina, a jovem Laryssa Fernandes de Castro, de 18 anos, luta para conseguir uma cirurgia nos rins que custa R$ 25 mil. Sem poder arcar com os custos da operação, Laryssa, que trabalha como autônoma, decidiu abrir uma vaquinha virtual. No entanto, ela afirma que parte da quantia arrecadada foi furtada do site.

Devido ao atraso no tratamento, a condição da jovem piorou até que a família optou por buscar a ajuda de especialistas. Só então a doença foi descoberta. A condição congênita ocasiona vias urinárias estreitas, fazendo com que a urina não siga o fluxo normal. Antes de receber o diagnóstico correto, Laryssa chegou a ter a doença confundida com cólica menstrual.

Atualmente, ela decidiu fazer a campanha online para realizar o procedimento pela rede particular de saúde, o mais rápido possível. No entanto, nessa terça-feira (17), a jovem percebeu que boa parte do valor que havia arrecadado sumiu. Ela acredita que foi vítima de um golpe. De acordo com Laryssa, havia R$ 2.365 arrecadados na campanha. Posteriormente, a mãe da jovem, Andreya Helena Fernandes da Silva, acessou a conta e viu que o valor disponibilizado agora era de R$ 1.729.

Andreya conversou com a filha e descobriu que a senha havia sido alterada. Com isso, elas suspeitam que a conta possa ter sido hackeada. Na sequência, as duas registraram um boletim de ocorrência, denunciando um possível caso de estelionato.

Andréya informou ao Portal G1 que, na noite dessa terça-feira, a plataforma retornou o e-mail que ela havia enviado. Em resposta, o site informou que não houve saque da vaquinha. A mãe diz que eles bloquearam a conta para evitar que o dinheiro fosse retirado. A plataforma também explicou o passo a passo para a criação de um novo acesso.

Luta contra a doença

Devido à doença, Laryssa ficou com acúmulo de líquido nos rins e sofreu diversas infecções. Além disso, a jovem passou a se queixar de dores intensas que a fizeram ir diversas vezes ao hospital. No entanto, mesmo após o diagnóstico, Laryssa apenas recebia a medicação e era liberada.

Um exame realizado em um hospital particular apontou que a jovem estava com os rins comprometidos. Apenas 43% do direito funciona, e 56% do esquerdo. Com o acúmulo de problemas renais, ela passou a ter cálculo e também foi diagnosticada com pedra na vesícula, precisando tomar medicações fortes.

De acordo com Andreya Helena, o excesso de medicação tem feito a jovem passar mal, apresentando, além de enjoos, uma reação alérgica. Desde então, Laryssa já perdeu 15 kg e tem sofrido com dores fortes que chegam a causar desmaios.

A mãe destaca ainda que os sintomas da doença começaram a aparecer quando Laryssa ainda era pequena. Há cinco meses, os sintomas ficaram mais fortes e a necessidade de uma cirurgia ficou evidente.

No entanto, a operação e a internação custam R$ 25 mil e a família depende de uma campanha online para arcar com os custos. A família passa por dificuldades financeiras decorrentes da pandemia e, além disso, a jovem precisou se afastar do trabalho por causa do tratamento e das dores fortes.