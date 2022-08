Jovem morto pode ter sido confundido com traficante, diz polícia

A polícia informou que o alvo dos criminosos seria outra pessoa, e não o jovem morto

Após criminosos invadirem uma kitnet na região sul de Palmas e matarem Higor Pereira Melo, de 19 anos, no fim da manhã desta quarta-feira (24).

A vítima seria inocente e teria sido confundida com um traficante que havia morado na mesma casa onde ocorreu o crime. Ele trabalhava como garçom na Praia da Graciosa e se mudou para a kitnet, localizada no Aureny IV recentemente.

O crime aconteceu por volta das 11h, quando três criminosos armados chegaram em um carro de cor prata, invadiram a casa e dispararam vários disparos contra Higor. Segundo a Polícia Militar (PM), a esposa dele também estava na casa na hora dos disparos. Ele chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu e morreu a caminho do Hospital Geral de Palmas (HGP).

A perícia encontrou na casa quatro cápsulas de munição .40 e um projétil também de .40. A Polícia Civil está investigando o crime.

Este é o quarto assassinato que acontece na capital desde a noite de domingo (21). Outras quatro pessoas foram baleadas e uma das vítimas teve o corpo carbonizado em uma estrada perto da Praia do Prata.



Diante da quantidade de crimes registrados, quem mora na região sul de Palmas relata a insegurança que acompanha a população, seja de dia ou de noite.

Onda de medo

Uma das moradoras do setor Santa Bárbara que não quis se identificar relatou que até sair para trabalhar pode gerar riscos. “Está muito perigoso. Eles estão trocando tiros. Quase todas as noites estão trocando tiros”, disse.

“Não estamos em guerra, né?! Para estar ouvindo tiros, né? Não é normal” disse outro morador do setor, que relatou ainda que criminosos já tentaram entrar na casa onde mora recentemente.

Na noite desta terça-feira (23) as forças de segurança fizeram uma ação para tentar aumentar a sensação de segurança da população. Até esta quarta-feira (24) nenhum dos suspeitos pelos assassinatos dos últimos dias foi preso.

Mortes em agosto



Com as novas ocorrências, Palmas já registrou 16 assassinatos somente no mês de agosto. No mesmo período de 2021 foram apenas duas mortes. Neste ano, ocorreram 55 homicídios em Palmas.

Em entrevista à TV Anhanguera, o secretário estadual de Segurança Pública, Wlademir Costa, disse que algumas das mortes são ligadas a brigas entre facções criminosas e outras são casos isolados. “Nesses casos de facções criminosas, observamos que começaram a crescer. E nesse crescimento já estamos monitorando e investigando, e esperamos dar uma resposta plausível para a sociedade”, comentou.

Um levantamento feito pelo Ministério Público Estadual (MPE) a pedido da TV Anhanguera revela que nos últimos dois anos ocorreram 196 pedidos de prisões de investigados por suposta participação em facções criminosas. Desse número, 58 foram negados pela Justiça.

Para o promotor de Justiça do estado de São Paulo, Luís Mileo, não se pode subestimar a atuação das facções. “O que se necessita é estrutura do Estado, de todos os entes e todas as instituições, polícia, Ministério Público e Judiciário. Com inteligência, com combate, com responsabilidade. Agora nós estamos numa guerra muito grande com as organizações criminosas”, explicou.