Italiano é diagnosticado com HIV, covid e varíola dos macacos

Os sintomas começaram a aparecer depois que o italiano voltou de uma viagem. Ele afirmou ter tido relações sexuais sem preservativo

Um homem italiano de 36 anos recebeu uma notícia triplamente triste. Ele apresentou febre, inflamação na garganta, dores de cabeça e um caroço na virilha após retornar da Espanha, onde estava viajando. Por isso, procurou ajuda médica.

Foi aí que recebeu o primeiro diagnóstico: estava com covid-19. Nesse mesmo dia, começou a ter coceiras no braço esquerdo, e pouco depois, bolhas começaram a surgir no peito, nas pernas, no rosto e nos glúteos.

As lesões aumentaram, ele voltou ao pronto-socorro e recebeu o diagnóstico positivo para a varíola dos macacos. Neste dia, aproveitou para fazer outros exames, e foi quando descobriu ser portador do vírus da HIV. O homem relatou ter tido relações sexuais sem preservativo.

O paciente teve alta no dia 11 de julho, mas foi instruído a seguir em isolamento em casa. Este foi o primeiro caso registrado de contaminação tripla de covid, varíola dos macacos e HIV.