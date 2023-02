Jovem morta a facadas teria se envolvido com grupo criminoso rival, diz polícia

A melhor amiga da vítima e o namorado da melhor amiga são suspeitos do crime

Um casal foi preso, nesta quinta-feira (2), suspeito de envolvimento na morte de uma jovem de 18 anos, no Crato, Cariri do Ceará. Ela estava desaparecida, e foi encontrada morta nesta terça-feira (31). O assassinato foi filmado e compartilhado nas redes sociais. A arma utilizada no crime, uma faca, também foi apreendida.

Os suspeitos presos foram identificados como Cícero Jefferson Salu Dias de Brito, de 23 anos, conhecido como “Davi ou BH”, e Raisha Bruna Matos da Silva, de 18 anos, foram identificados. O casal foi preso no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte.

As imagens mostram a vítima, identificada como Tamyres Lima, sendo esfaqueada, enquanto outras pessoas assistem ao crime sem intervir. Uma pedra também foi arremessada na cabeça dela depois que a jovem já estava caída ao chão. A melhor amiga da vítima e o namorado da melhor amiga são suspeitos do crime.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram comunicadas e realizaram os primeiros procedimentos sobre o crime. O caso é investigado pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional do Crato.

Após serem capturados, os suspeitos foram conduzidos para a unidade policial, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio doloso, ocultação de cadáver e integrar organização criminosa. A PC-CE segue com a investigação com o intuito de prender outros envolvidos no crime.