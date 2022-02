Jovem morre triturado por máquina de ração

Segundo a polícia, Emerson Pereira Rodrigues estava sozinho e sem utilizar equipamentos de proteção quando caiu na máquina.

No último sábado, 19, um jovem de 20 anos morreu triturado ao cair em uma máquina de ração. O acidente aconteceu em uma fazenda em Coxim, município de Mato Grosso do Sul.

Segundo a polícia, Emerson Pereira Rodrigues estava sozinho e sem utilizar equipamentos de proteção quando caiu na máquina.

A delegada do caso, Andressa Vieira, disse em entrevista ao g1 que foram outros funcionários da fazenda que notaram o acidente. “Um funcionário ouviu ele gritando e quando chegou viu sangue saindo da máquina”, declarou.

O Primeiro Distrito Policial de Coxim investiga o caso.

No ano passado, em setembro, Emerson postou em suas redes sociais que tinha sido contratado para um novo emprego e que iria trabalhar na fazenda.

Empresário morreu em moedor em 2020

Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um caso semelhante aconteceu em 2020. O dono e fundador de uma empresa de salgados, de 53 anos, morreu depois de cair em uma máquina de moer carne.

Os funcionários que estavam presentes no momento desligaram, às pressas, a máquina e chamara o Corpo de Bombeiros. No entanto, quando os militares chegaram, o empresário já estava inconsciente, com mutilações pelo corpo e sangramento intenso.

Foram feitas manobras para tentar reanimar o empresário, mas sem sucesso. O óbito foi atestado por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A empresa familiar lamentou a morte do patriarca nas redes sociais. “É com muito pesar e com muito sentimento, que comunico o falecimento do nosso pai Edson De Andrade Lima, o fundador, o idealizador de toda essa história de 28 anos chamada Amandelli”, diz um trecho da publicação.