Jovem morre e outro sofre lesão grave no crânio após atropelamento

A Polícia Civil informou que o motorista fugiu após atingir os adolescentes, as famílias dos meninos buscam justiça

Carro atropela dois jovens na na Rodovia dos Imigrantes, na altura de Cubatão (SP), na noite do último dia 5 de março. Eduardo Henrique Lima dos Santos, de 17 anos, morreu após ser internado em um hospital na região, enquanto Allexander André de Menezes, de 16, sofreu uma fratura no crânio.

As vítimas estavam andando de bicicleta quando foram atingidos pelo veículo, eles estavam indo para casa, após terem acompanhado um terceiro colega até a residência dele, no bairro Jardim Real, perto da rodovia.

O motorista, de 49 anos, foi localizado quase 3 km à frente na via, segundo o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 1º Distrito Policial (DP). Ele testou positivo no etilômetro [para detectar álcool], que apontou 0,24 mg/l – o limite é de 0,05 mg/l.



Eduardo ficou internado até o dia 15 de março, quando morreu. A família contou que a causa da morte foi uma hemorragia subaracnóidea [extravasamento de sangue na camada intermediária do tecido que reveste o cérebro] e fratura da calota craniana.

Já Allexander, foi levado ao Pronto-Socorro de Cubatão, mas foi liberado. Dias depois, ele voltou à unidade de saúde. No local, teria sido constatada uma fratura no crânio. Ele recebeu alta na última sexta-feira (17) e foi direto acompanhar o sepultamento do amigo.

O que diz a Polícia Civil



A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou, também por meio de nota, que a “perícia foi acionada e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor”.

Ainda de acordo com a corporação, investigações “seguem em andamento para esclarecimento das circunstâncias do acidente”.