Jovem morre baleado após atropelamento de um cachorro em BH

Após atirar, o indivíduo fugiu em direção ao centro de Ribeirão das Neves. Até o momento, ninguém foi detido

Na noite do último domingo (6), um homem de 26 anos foi brutalmente assassinado a tiros em Ribeirão das Neves (MG), após um atropelamento de cachorro.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o primo da vítima dirigia um Volkswagen Fox, acompanhado pela mãe e pela vítima. Um cachorro surgiu repentinamente na via e acabou sendo atropelado pelo veículo.

Ao retornarem para casa, o trio foi surpreendido por um motociclista que se aproximou do imóvel e questionou quem havia atropelado o animal. Antes mesmo de obter uma resposta, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo.

A tia da vítima relatou à polícia que estava no banheiro quando escutou os tiros e os pedidos de socorro do sobrinho. Ferido pelos disparos, o homem foi prontamente socorrido e levado ao Hospital São Judas Tadeu, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante uma cirurgia.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e encontrou 10 cápsulas deflagradas no local do crime. Além disso, a janela da sala e a fachada da casa foram danificadas pelos tiros.

A Polícia Militar conseguiu identificar câmeras de segurança na região que registraram a ação do suspeito.