Jovem morre após tomar choque enquanto tentava tirar pipa de fiação elétrica e ter todo corpo queimado, em Inhumas

Nessa segunda, uma jovem de 26 anos morreu após levar choque enquanto tentava tirar uma pipa da fiação elétrica, em Goiânia

Nessa segunda-feira, 02, uma jovem de 26 anos morreu após levar choque enquanto tentava tirar uma pipa da fiação elétrica, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo os bombeiros, ela teve o corpo totalmente queimado.

Familiares contaram que Valéria Soares Teixeira usou uma linha amarrada em uma pedra para desprender a pipa. Eles disseram que, no momento do acidente, várias crianças brincavam no local.

A mulher chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Porém, como o estado era muito grave, ela foi transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira em estado gravíssimo e intubada.

Valéria morreu na noite do mesmo dia devido à gravidade dos ferimentos.

A Enel reforçou que soltar pipas próximo à rede elétrica é perigoso, assim como tentar recuperar qualquer item que fique preso na fiação. Apenas técnicos da empresa, treinados para esse trabalho, podem realizar esse trabalho.