Jovem morre após ser baleada no pescoço durante assalto em Santo André

Uma jovem de 24 anos morreu após ser baleada no pescoço durante um assalto na tarde desta sexta-feira (28) no Parque Marajoara, em Santo André (SP).No momento do crime, a vítima estava em frente à casa onde morava com o irmão e parentes. O irmão comercializava varais de roupas de maneira informal no imóvel e foi atender clientes – um policial militar de férias com a mulher.

Enquanto o irmão e os clientes conversavam do lado de fora do imóvel, dois suspeitos se aproximaram a pé e anunciaram um assalto. Os suspeitos mandaram as vítimas entregarem um carro e objetos pessoais.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o casal atendeu à ordem dos suspeitos, mas o irmão da jovem achou que a arma utilizada no crime era de brinquedo e reagiu.

Neste momento, a jovem saiu à rua para ver o que estava acontecendo e acabou sendo atingida por um dos disparos feitos pelos suspeitos.

De acordo com a SSP, a dupla fugiu com o carro do policial militar, um celular e documentos das vítimas.

Quando os policiais militares acionados chegaram ao local, foram informados que a jovem havia sido atingida por um tiro no pescoço e já havia sido socorrida por familiares ao Hospital Santa Helena. Ela, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A perícia realizada apreendeu um estojo de munição, “provavelmente calibre .40”, caída no chão e uma faca, disse a secretaria.

O órgão informou ainda que a ocorrência está sob a responsabilidade do 3º Distrito Policial de Santo André, “que prossegue com as investigações para identificar e capturar os envolvidos na prática criminosa”.