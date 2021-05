Jovem morre após partida de futebol

Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu e faleceu. A causa da morte não foi divulgada

No domingo (2), um adolescente de 15 anos morreu depois de ter disputado uma partida de futebol com os amigos, em Governador Jorge Teixeira (RO).

De acordo com o pai do jovem, ele havia deixado o celular no campo, então após o futebol, o garoto e ele voltaram no campo para buscar o aparelho.

Os dois voltaram para casa e, ainda de acordo com o pai, seu filho encostou em seu ombro e perdeu os sentidos.

