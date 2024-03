Jovem morre após extrair os sisos em GO

O Hospital Estadual relatou que a jovem deu entrada na unidade hospitalar em 7 de março, apresentando sinais de uma infecção

Em Jataí, no sudoeste goiano, uma jovem de 21 anos morreu neste domingo (10), após complicações decorrentes da extração dos sisos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil (PC), que agora está encarregada da investigação do caso por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

O Hospital Estadual relatou que a jovem deu entrada na unidade hospitalar em 7 de março, apresentando sinais de uma infecção. Após a internação, ela recebeu tratamento com antibióticos e passou por uma série de exames para identificar a causa e o foco da infecção.

Entretanto, no dia 9, o estado de saúde da jovem deteriorou rapidamente. Ela foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde, lamentavelmente, veio a óbito no dia 10, após sofrer uma parada cardiorrespiratória seguida de falência múltipla dos órgãos, conforme relatado pelo HEJ.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) para que seja determinada a causa oficial da morte. O caso foi registrado pela polícia como homicídio culposo, categoria que abrange situações de negligência, imperícia ou imprudência.