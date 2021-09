Jovem invade casa, é desarmado e morto

De acordo com Polícia Militar, o rapaz teria ido ao local com a intenção de matar um homem, mas foi desarmado e morto

Na noite de quinta-feira (2), um jovem de 22 anos foi baleado e morto dentro de uma casa, em Teresina (PI). A vítima foi identificada como Armando Amaro dos Santos.

De acordo com Polícia Militar, o rapaz teria ido ao local com a intenção de matar um homem, mas foi desarmado e morto.

A vítima e o dono da casa brigaram no local, e durante a briga, Armando foi atingido por um tiro no peito. O homem que atirou fugiu do local e está sendo procurado.

A Polícia Militar isolou o local do crime e disse que Armando era suspeito de um homicídio. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).