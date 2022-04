Jovem flagra conversa de um rapaz no ônibus e faz alerta no Twitter sobre traição

Uma moradora de Praia Grande utilizou as redes sociais para fazer um alerta sobre o namorado de uma menina desconhecida

Uma moradora de Praia Grande, litoral de São Paulo, utilizou as redes sociais para fazer um alerta sobre o namorado de uma menina desconhecida. Sentada ao lado do menino, a jovem, que não quis se identificar, flagrou uma conversa do mesmo e descobriu que ele estava mentido para a namorada.

O caso tinha tudo para não dar em nada, já que ambos eram desconhecidos. Porém a menina decidiu postar o flagra no Twitter, relatando a namorada que ela estava sendo traída.

“Alana, hoje no ônibus 17 [Praia Grande], enquanto o seu namorado está escrevendo para você que não iria te ver no fim de semana porque a avó estava doente, ele estava marcando motel com uma tal de Alice”, escreveu a jovem em seu perfil em uma rede social.

Originalmente postada no Twitter, onde teve centenas de compartilhamentos e curtidas, acabou por viralizar quando outra jovem decidiu compartilhar um print no tuíte no Facebook. Essa segunda internauta, que também prefere não se identificar, relata que se sentiu na obrigação de tentar fazer o alerta chegar até a namorada do passageiro.

“Eu não tinha noção que viralizaria assim. Eu pensei apenas que, se fosse comigo, gostaria de ficar sabendo, para dar um basta na situação. Eu morei uns anos em Praia Grande, e inclusive pegava bastante o 17, me identifiquei com a postagem em ambos os aspectos, e deixei aberta justamente para que amigos meus de PG [Praia Grande] pudessem compartilhar”, diz ela ao site do G1.

Apesar da repercussão da postagem, a internauta relata que ficou preocupada em como a namorada do rapaz possa ter reagido, caso ela tenha ficado sabendo do ocorrido. “Espero que não tenha chegado na pessoa de forma distorcida, e ela esteja bem, apesar da exposição. Que após o choque, ela possa viver um relacionamento saudável”, destaca.

Nas redes sociais, milhares de pessoas se mobilizaram para compartilhar a postagem e fazer com que chegasse até a ‘Alana’ certa. “Tomara que ela veja e entenda”, disse uma jovem que compartilhou a publicação. “Corre aqui Alana, cadê você?”, publicou outra internauta ao compartilhar o caso.