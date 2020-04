Jovem ex-militar do Exército tem casa invadida e é morto a tiros

PUBLICIDADE 

O ex-militar do Exército Brasileiro João Batista Macedo Vieira, de 20 anos, foi morto a tiros após ter a casa invadida, na noite desta quinta-feira (16).

De acordo com as autoridades locais, o jovem estava na residência, em Fortaleza-CE. João estava com a companheira, quando os suspeitos efetuaram os disparos contra ele.

A vítima foi atingida por vários projéteis na cabeça e morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram

A companheira de João informou que no momento da ação conseguiu se esconder em um cômodo da casa para se proteger dos disparos. A mulher não teve ferimentos.

Testemunhas ouviram cerca de oito tiros no local. João Batista tinha antecedentes criminais por roubo.