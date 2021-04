Jovem embriagado é preso após atropelar pedestre

Na Central de Flagrantes, o jovem foi autuado por lesão corporal culposa e omissão de socorro

No domingo (12), um jovem de 18 anos foi preso após uma pessoa e fugir do local, no bairro do Prado, em Maceió. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista estava embriagado.

Depois de atropelar a vítima, o motorista tentou fugiu, foi seguido pelos policiais e perdeu o controle do veículo após bater em uma calçada.

Na Central de Flagrantes, o jovem foi autuado por lesão corporal culposa e omissão de socorro. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.