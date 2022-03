Jovem é suspeito de pagar amigo para forjar atentado para reatar com ex

A ex-namorada foi ouvida na delegacia, e além de não reatar o relacionamento, em nenhum momento se comoveu com a situação

Na região sudoeste do Goiás, em Rio Verde, um jovem de 25 anos é suspeito de pedir a um amigo que atirasse nele, em troca de dinheiro. Segundo o delegado Adelson Candeo, a intenção do homem era comover a ex-namorada para que eles pudessem reatar a relação. O caso aconteceu no último domingo, 13.

“Ele ofereceu R$ 1 mil reais para um amigo atirar porque ele não tinha coragem. Esse amigo dele chamou o irmão, que efetuou o primeiro disparo na perna. A arma travou e ele não conseguiu efetuar outros tiros”, relatou o investigador.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Por meio de imagens de câmeras de segurança, é possível identificar o rapaz caminhando até uma Unidade de Pronto Atendimento. Conforme o delegado, essa não foi a primeira vez que o jovem se machucou para comover a a ex-companheira. Esta foi, na verdade, a quarta tentativa em dez dias.

De acordo com a Polícia Civil, foi a equipe da UPA, onde o rapaz foi atendido depois de ser baleado, que chamou os policiais, depois de notaram incoerências no relato dele. Depois de questionamentos, o homem confessou a farsa.

Adelson disse, ainda, que o rapaz escolheu onde queria ser atingido, para não ser muito grave.

“A primeira providência dele foi tirar uma foto do machucado que o tiro causou e mandar para essa ex-namorada dele dizendo que tentaram matá-lo, tentando causar uma comoção”, informou o delegado ao g1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a polícia, tanto o amigo que foi chamado para atirar quanto o homem que escondeu a arma em sua casa foram presos.

O jovem de 25 anos não foi preso.

“Depois dessa situação, ele tem uma dívida com o amigo e conseguiu levar os outros para a cadeia como consequência”, mencionou Adelson.

A ex-namorada foi ouvida na delegacia, e além de não reatar o relacionamento, em nenhum momento se comoveu com a situação.