Jovem é resgatada de afogamento durante gravação do DVD de Gusttavo Lima

O diretor responsável pela produção do projeto audiovisual, Anselmo Trancoso, pulou na água para resgatar a fã

Um incidente assustador ocorreu durante a gravação do DVD do cantor Gusttavo Lima, quando uma jovem caiu na piscina e ficou em perigo de afogamento.

Ainda não se sabe ao certo o motivo da queda da fã na piscina. Segundo testemunhas, a jovem bateu as mãos na água, tentando desesperadamente respirar. Um homem que testemunhou a cena comenta: “Nossa senhora, ela não sabe nadar. Agora lascou foi tudo! Coitada”.

A gravação do novo DVD de Gusttavo Lima marca os 15 anos de carreira do artista e reuniu aproximadamente 300 convidados, incluindo fãs, influenciadores e outros artistas, na mansão do cantor.