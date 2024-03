Jovem é preso suspeito de matar sogra e ocultar corpo em uma geladeira em AL

O pai do suspeito foi preso por colaborar na ocultação do cadáver

Na noite de terça-feira (5), um homem de 22 anos foi detido sob suspeita de matar a mãe de sua namorada e ocultar o corpo da vítima em uma geladeira em Maceió. A adolescente de 13 anos, namorada do suspeito, também foi apreendida por seu envolvimento no crime. Além disso, o pai do suspeito foi preso por colaborar na ocultação do cadáver.

Durante o interrogatório policial, o homem admitiu que seu pai o ajudou a esconder e se livrar do corpo da vítima.

Segundo informações da Polícia Civil, o motivo do crime foi a oposição de Flávia dos Santos Carneiros, mãe da adolescente, ao relacionamento de sua filha com o homem de 22 anos. O casal planejava morar junto e já estava montando uma casa no bairro Benedito Bentes. O assassinato aconteceu na sexta-feira (1º), no bairro Jacintinho, após uma discussão entre os três sobre a mudança.

A descoberta do corpo ocorreu na manhã seguinte, quando um homem contratado para transportar uma geladeira lacrada com fita adesiva notou algo suspeito. Ele já havia ajudado a transportar móveis para a nova casa do casal e, ao retornar para pegar a geladeira no Jacintinho, desconfiou da situação.

O segundo transporte foi feito com a ajuda do pai do suspeito, que depois o instruiu a se livrar do eletrodoméstico. O motorista do frete, desconfiado, acionou as autoridades.

Durante o interrogatório, a filha da vítima explicou que, durante a discussão, ambos agrediram sua mãe, que caiu, mas não morreu. Em seguida, o namorado da adolescente a esfaqueou e escondeu o corpo dentro da geladeira.

A adolescente também contou à polícia que, após o crime, o casal limpou cuidadosamente o local para apagar qualquer vestígio de sangue, e então foram dormir na casa que estavam preparando no bairro Benedito Bentes. Enquanto isso, o corpo da vítima permaneceu na geladeira por quatro dias na residência onde ocorreu o assassinato.