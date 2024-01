Jovem é preso com granadas, munições e drogas em Santos

Segundo a corporação, o homem foi abordado durante operação no Morro Santa Maria, após tentar fugir com uma mochila ao ver os policiais

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) prendeu, nessa sexta-feira (05), um jovem de 18 anos com duas granadas explosivas, munições calibre 9mm e drogas em Santos, no litoral do estado. O suspeito foi preso por tráfico de drogas.

Segundo a corporação, o homem foi abordado durante operação no Morro Santa Maria, após tentar fugir com uma mochila ao ver os policiais.

Além dos três primeiros objetos, ainda foram encontrados um carregador alongado de pistola, duas balanças de precisão, uma coronha de revólver, três rádios comunicadores, dinheiro.

O suspeito e o material foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Santos.