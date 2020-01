Jovem é preso após estuprar ex-namorada ao não aceitar fim de relacionamento 

PUBLICIDADE 

Um jovem de 23 anos foi preso nesta segunda-feira (13), suspeito de estuprar a ex-namorada. A vítima acionou a polícia e contou que foi até a casa do ex para buscar documentos dela que estavam no local.

Chegando lá, segundo relatado à polícia, o ex-namorado disse que não aceitava o fim do relacionamento e a estuprou. A vítima disse também que ao chegar na casa do ex-namorado, ele pegou o aparelho celular dela e retirou o chip do telefone.

A polícia localizou o homem e ele foi preso. Suspeito estava com um arranhão na nuca, que segundo ele, teria sido causado pela vítima.

O caso ocorreu em Cuiabá-MT e está sendo investigado.