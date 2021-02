Jovem é preso após confessar que atirou 9 vezes contra ex da atual companheira

PUBLICIDADE

Um pedreiro, de 29 anos, foi preso por tentativa de homicídio após confessar que atirou nove vezes contra o ex-marido da sua atual companheira. O ex estava vivendo na casa da mulher, com os três filhos que teve com ela. A vítima foi alvejada nessa residência, enquanto dormia com a mulher, que também foi atingida pelos disparos.

Em depoimento à polícia, o suspeito alegou que a vítima o ameaçava constantemente. Além disso, o homem havia voltado a ter um relacionamento amoroso com a ex-companheira.

A mulher, de 29 anos, e o ex-marido, de 27, estavam vivendo juntos na mesma residência há três meses, em Mongaguá-SP. Os três filhos pequenos dos dois também estavam na casa.

Com a mudança do ex, que veio de Santos-SP, a mulher se afastou do atual companheiro. O pedreiro alegou à Polícia Civil que a mulher era ameaçada pelo ex, que a obrigava a ficar com ele na casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Devido a isso, o suspeito invadiu a residência, na madrugada desta quarta-feira (10), pulou o muro da residência, entrou na casa pela cozinha e invadiu o quarto. Posteriormente, ele desferiu nove tiros contra o homem e fugiu em seguida. Na ocasião, o ex dormia com a mulher, e as crianças dormiam em um colchão, ao lado.

O rapaz foi atingido no tórax, abdômen e cabeça, e a mulher levou um tiro de raspão também na cabeça. Os dois foram levados a uma Unidade de Pronto Atendimento da região e, após receberem os primeiros socorros, foram transferidos ao Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pedreiro foi preso e confessou o crime. O caso foi registrado na Delegacia Sede de Mongaguá como homicídio qualificado tentado. A arma do crime ainda não foi localizada.