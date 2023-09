Jovem é morto com facada no peito em briga em Guarulhos (SP)

Por volta das 13h15, Pedro Albieri e a namorada saíram da casa dele, na avenida Marechal Rondon, no bairro da Ponte Grande, para ir a um mercado na mesma rua

Um adolescente de 17 anos foi morto com uma facada no peito, na última quinta-feira (7), durante uma briga com um homem de 60 anos, em Guarulhos, Grande São Paulo.

O suspeito de 60 anos teria assediado a namorada do adolescente, de 18 anos.

Por volta das 13h15, Pedro Albieri e a namorada saíram da casa dele, na avenida Marechal Rondon, no bairro da Ponte Grande, para ir a um mercado na mesma rua.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram quando o suspeito estaciona o carro na via pouco antes de o casal passar.

Testemunhas disseram à Polícia Civil que Silva teria assediado a namorada de Albieri, que foi tomar satisfações.

As imagens mostram quando ele pega uma pedra e atira contra Santos, que parte para cima do adolescente.

O momento em que ele acerta o golpe com a faca não foi capturado pelas imagens. Na sequência, Santos corre para o carro e foge do local do crime.

O adolescente foi socorrido, mas não resistiu.

Em entrevista ao SP1 da TV Globo, a mãe do adolescente, Angela Fialho, falou do filho.

“Pedro era um menino amável, alegre, carinhoso. Gostava muito de ajudar as pessoas. Muito protetor com a gente, com a namorada. Só tenho coisas boas para falar dele. Ele gostava muito de ajudar as pessoas. Tanto que ele saía comigo mais cedo para trabalhar para poder me deixar no serviço para depois ir para o serviço dele”, disse pedindo que o suspeito seja preso para que ela tenha um mínimo de alívio.

O SHPP (Setor de Homicídio e de Proteção à Pessoa) de Guarulhos investiga o caso. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), diligências estão em andamento para localizar o suspeito.