Jovem é morto a tiros enquanto dormia

Um jovem, identificado como Vanderson José de Freitas Braz, de 23 anos, foi morto a tiros na madrugada desse domingo (29). O crime aconteceu quando a residência, onde ele morava com a família, foi invadida por criminosos.

Segundo informações passadas pela família da vítima à polícia, o rapaz estava dormindo na sala, quando a residência foi invadida, na região de Cariacica-ES. Após entrarem pela janela, os suspeitos alvejaram o rapaz, que morreu no local.

Ainda de acordo com as autoridades, Vanderson trabalhava com o pai, na função de pedreiro, e não possuía registro de passagem. Peritos da Polícia Civil estiveram no local do crime na manhã deste domingo, vestidos com um equipamentos especiais de proteção contra a Covid-19. O equipamento passou a ser usado como medida para impedir um possível contágio.

Os crimes serão investigados pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.