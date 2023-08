Jovem é morto a dez metros de casa durante operação policial em SP

O jovem havia saído para comprar macarrão quando foi atingido por disparos

Filipe do Nascimento, de 22 anos, foi uma das vítimas fatais na operação policial em Guarujá, litoral de São Paulo. Segundo relatos de seu chefe e amigo Douglas Brito, ele teria sido executado a apenas dez metros de sua casa.

De acordo com o relato de Brito nesta quarta-feira (2), Filipe havia saído para comprar macarrão quando foi atingido por disparos. A Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP-SP) informou que até o momento as 14 mortes registradas durante a operação foram resultado de confrontos com policiais.

O incidente ocorreu no Beco Canaã, no bairro Morrinhos 4, na última segunda-feira (31). A namorada de Filipe contou a Brito que ele saiu de bicicleta por volta das 20h e, poucos minutos depois, ouviu os disparos.

Ela relatou que ao sair do imóvel viu os policiais jogando a bicicleta de Filipe no mangue. Quando questionou sobre o paradeiro do rapaz, teria sido informada pelos agentes que ele não estava entre os dois mortos da noite. Em seguida, ela foi levada pelos policiais até a casa de um vizinho.

Segundo a namorada, Filipe já havia sido preso por tráfico de drogas, mas não gostava de falar sobre o assunto, pois afirmava ter deixado o crime. Ele trabalhava em uma barraca na Praia das Astúrias.

Sem notícias de Filipe, a namorada dirigiu-se à delegacia de Guarujá, onde foi orientada a procurá-lo nos hospitais da cidade. Douglas Brito auxiliou nas buscas e relembrou os relatos de testemunhas que afirmaram ter presenciado os últimos momentos do jovem.

De acordo com o amigo, as testemunhas disseram que um homem usando casaco e boné preto, roupas idênticas às de Filipe, foi levado para um barraco. “Mataram e colocaram um saco na cabeça”, reproduziu o que ouviu.

O corpo de Filipe foi identificado na terça-feira (1) no Instituto Médico Legal (IML) de Praia Grande (SP). No entanto, devido à família do jovem ser de Pernambuco e por não serem casados oficialmente, ainda não há definição sobre o velório.