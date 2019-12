Jovem é flagrado com seringa cheia de sangue em praça de alimentação de shopping

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (26), um jovem de 27 anos foi encaminhado ao pronto-socorro após ser flagrado dentro de um shopping com uma seringa cheia de sangue. De acordo com a ocorrência, outros clientes do shopping viram quando ele pegou a seringa e tirou o próprio sangue, na praça de alimentação do local.

Os clientes se assustaram, achando que o homem seria portador de HIV e que poderia atacar alguém e chamaram os seguranças do shopping, que foram até o local. Eles viram a seringa e acionaram a Polícia Militar.

Os policiais questionaram o homem sobre a seringa com sangue e ele disse ser portador de doença psiquiátrica e afirmou que não estava tomando os remédios prescritos.

O chefe de segurança do shopping afirmou aos policiais que o jovem já foi flagrado tentando destruir uma loja no local.

O caso ocorreu em Cuiabá-MT.