Jovem é encontrado morto em lixão; população se revolta

O corpo de um jovem, de 24 anos, foi encontrado no sábado (24) em um lixão. Suspeitos de terem cometido o crime foram presos pela Polícia Militar. Alguns populares tentaram agredir os acusados e foram contidos pela polícia.

Segundo a Polícia Militar, o corpo do jovem, identificado como Jeanderson Dias, foi encontrado por moradores no lixão São João d’Aliança, no norte de Goiás. A polícia foi acionada e informou que ainda está em busca de mais suspeitos. Não foi divulgado o número de detidos.

A Polícia Civil informou que o celular da vítima foi encontrado com uma adolescente. Ela disse que pegou o aparelho com outras duas pessoas.

Os policiais ainda precisaram conter a população, que queria agredir os suspeitos. Um laudo vai apontar as causas da morte do homem. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Jeanderson foi enterrado no domingo (25).