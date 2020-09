Jovem é barrada no Museu d’Orsay, em Paris, por causa de decote

PUBLICIDADE

Uma estudante foi barrada ao tentar entrar no Museu d’Orsay, em Paris, na França. De acordo com Jeanne, ela estava companhada de uma amiga e foi impedida de entrar no local por causa do vestido decotado que usava na ocasião. O caso ocorreu na terça-feira (8).

Apos ter sido barrada, Jeanne vestiu uma jaqueta e, enfim, conseguiu ter acesso ao local. Jeanne postou o ocorrido nas redes sociais e a postagem viralizou. A jovem relatou que foi abordada antes mesmo de apresentar o ingresso, no entanto, a sua amiga, que estava com a barriga à mostra, não foi impedida de entrar no local.

A jovem relatou que o funcionário repetiu algumas vezes que “aquilo não era permitido, não era aceitável”. Ela explicou que o homem utilizava o termo “aquilo” para se referir aos seios dela.

Após tomar conhecimento do caso, a instituição se desculpou pelo que caracterizou como um “incidente”. “Lamentamos profundamente e pedimos desculpas à pessoa envolvida, com quem estamos entrando em contato”, informou em nota. O Museu d’Orsay também entrou em contato por telefone e pediu desculpas diretamente a Jeanne.