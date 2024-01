Jovem é baleado e morto após tentar separar briga de casal em MT

O crime ocorreu quando o rapaz tentava intervir em uma briga entre a esposa de um homem

No último domingo (21), um incidente resultou na morte de um jovem de 18 anos, identificado como Marcos Maciel Moraes de Souza, em Nova Monte Verde, distante 920 km de Cuiabá. O crime ocorreu quando o rapaz tentava intervir em uma briga entre a esposa de um homem, de 33 anos, e outra mulher, dentro de uma lanchonete.

Segundo informações da Polícia Militar, uma das mulheres envolvidas na discussão relatou que estava no estabelecimento consumindo bebida alcoólica quando surgiu um desentendimento com a esposa do suspeito. Posteriormente, o próprio homem se envolveu na altercação, agredindo a mulher. Nesse momento, Marcos, presente na lanchonete, tentou intervir para cessar a briga.

Foi então que o suspeito, de maneira trágica, sacou uma arma e disparou contra as costas da vítima. A ação resultou na morte de Marcos, enquanto o agressor fugiu do local