Jovem é baleado e decapitado, em RS

Equipes da Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias atenderam a ocorrência

Após receber alerta de que ocorreram disparos de arma de fogo, policiais militares localizaram o corpo de um jovem decapitado, na noite desta terça-feira, próximo ao Farol do Quintal.

O crime aconteceu por volta das 21:30 na localidade de Dunas Altas, em Palmares do Sul. A vítima também foi atingida por um disparo de arma de fogo.

Conforme informações preliminares, o jovem morto estava na carona de uma motocicleta quando ocupantes de um carro efetuaram disparos. Um dos tiros atingiu as costas do rapaz, que caiu. O condutor não foi ferido e conseguiu fugir do local.

A suspeita é que após a vítima cair da moto, teria sido decapitado em seguida. O jovem foi identificado como Fabio da Silva Monteiro, de 18 anos. Ele era natural do Maranhão. A Polícia Civil investiga o caso.