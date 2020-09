Jovem é atingida por poltrona que caiu do 12° andar de prédio

PUBLICIDADE

A jovem Annabel Sen, de 23 anos, teve que interromper seu mestrado na Universidade de Harvard após sofrer um grave acidente. Ela estava indo ao encontro do namorado quando foi atingida por uma “poltrona pesada de madeira que caiu do terraço da cobertura do 12º andar”, na cidade de Nova York-EUA.

O jornal New York Post divulgou que a jovem sofreu uma grave lesão cerebral traumática, entre outras lesões. Ela correu sério risco de vida e precisou passar por uma cirurgia cerebral de emergência e outras duas posteriores. O acidente ocorreu no dia 25 de janeiro.

Nessa quinta-feira (24), Annabel Sen entrou com processo na Suprema Corte de Manhattan contra os donos do prédio, a empresa terceirizada que o administra, os homens que estavam alugando o apartamento do 12º andar naquela noite e o empresário Michael Rubin, que consta como proprietário da unidade.

O advogado que representa a jovem na ação informou que ela ter sobrevivido ao acidente foi um milagre.