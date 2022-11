Jovem é assassinado com golpes de foice

Ao chegar no local, a Polícia Militar encontrou o jovem caído no chão e aparentemente sem vida

Um jovem, identificado como Alex da Silva Oliveira, de 26 anos, foi assassinado com golpes de foice na noite dessa terça-feira (1º), na Comunidade do Milho, localizada na região do Passarão, zona rural do município de Boa Vista.

Aos policiais, o tuxaua da comunidade relatou que ele bebia com três pessoas, um jovem de 18 anos, um adolescente, de 17 anos, e um homem não identificado, quando iniciou uma discussão entre eles.

Em seguida, eles entraram em uma luta corporal. Na sequência, os suspeitos desferiram golpes de foice contra a vítima.

O jovem foi encontrado amarrado e o adolescente também foi localizado. Já o terceiro homem presente no momento do crime foi qualificado apenas como testemunha.

A Perícia e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados. Os adultos receberam voz de prisão, e o adolescente foi apreendido.

Todos foram conduzidos ao 5º Distrito Policial para as providências cabíveis.