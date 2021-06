Jovem é assassinado com cerca de 20 facadas

De acordo com a polícia, o principal suspeito do crime é o companheiro dele, com quem morava há cerca de sete meses

No domingo (6), um jovem de 22 anos foi assassinado com pelo menos 20 facadas, dentro do apartamento onde morava, em Campina Grande (PB).

De acordo com a polícia, o principal suspeito do crime é o companheiro dele, com quem morava há cerca de sete meses.

O jovem foi encontrado pelos vizinhos, já sem vida dentro do apartamento. A arma do crime foi deixada ao lado do corpo dele.

Os moradores contaram que teriam ouvido uma discussão, seguida de uma gritaria. Depois disso, alguém bateu a porta com força e desceu pelas escadas.

O companheiro da vítima e principal suspeito continua foragido. Imagens de câmeras de segurança estão auxiliando a polícia para a realização da prisão.